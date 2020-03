Fondi deserta, anche San Francesco ha guanti e mascherina

Il centro di Fondi completamente deserto. Sembra funzionare l'ordinanza regionale che ha imposto la zona rossa al comune con 51 persone positive al Coronavirus. Dopo l'ulteriore ordinanza comunale che ha imposto restrizioni anche per fare la spesa è sempre meno la gente che esce di casa. Qualcuno, in piazza, ha voluto mettere la mascherina e i guanti anche alla statua di San Francesco : immagine simbolo di questo momento difficile per la cittadina del Mercato ortofrutticolo.

