Coronavirus, folla sul lungomare e in spiaggia al Lido di Latina

Il primo fine settimana dal termine del lockdown e dalla parziale riapertura delle attività è arrivato e la gente ha affollato il lungomare di Latina, ma in molti non sembrano avere ascoltato l’accorato appello del sindaco, Damiano Coletta, a rispettare distanze, mascherine, e a evitare assembramenti. Tante persone, in particolare, hanno percorso la pista ciclabile di via del Lido, sia a piedi, sia in bicicletta, e sono giunte sul piazzale di Capoportiere, dove si sono stese sulle panchine, in parte per riposarsi, in parte per prendere il sole, in parte per continuare a fare fitness, usandole come panche da palestra per gli addominali o le flessioni.

Molti avevano le mascherine, ma non tutti. Così come non tutti erano attenti al mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza. Lungo la spiaggia, alcune centinaia di persone passeggiavano, intente in quella che le norme anti Covid definiscono attività motoria; alcune famiglie, però, si sono fermate lungo l’arenile, a volte sedendosi su tronchi o barche, comportamento assolutamente proibito, per far giocare i bambini con la sabbia. Sul lungomare, aperti anche alcuni locali, per il solo asporto, come i bar di alberghi di Capoportiere. In molti si fermavano anche per domandare della stagione balneare, ma i gestori rispondevano che è ancora troppo presto e non si sa se e in che modo potranno ripartire. Nonostante questo, lungo l’arenile, alcuni stabilimenti balneari hanno iniziato il montaggio delle strutture, ma non tutti.

