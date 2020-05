Si comincia a vedere l'uscita dal tunnel del Coronavirus. Anche oggi in provincia di Latina si registra un nuovo caso, trattato a domicilio a Priverno. Non si sono registrati nuovi decessi.

Dall'inizio della pandemia sono 526 i positivi in provincia, 39 restano ricoverati (nessuno in rianimazione) 392 sono i guariti, 32 i decessi secondo la Asl che però non conteggia un uomo di Fondi morto ai Castelli Romani.

«Complessivamente, sono 224 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.150 persone hanno terminato il periodo di isolamento. Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni. Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza»

