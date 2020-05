Nona vittima per coronavirus a Fondi: deceduto ai Castelli un uomo di 82 anni

Ancora un decesso per coronavirus a Fondi, il nono in città, il 28esimo in provincia di Latina.

Si tratta di un uomo di 82 anni che avrebbe contratto il virus in un centro di riabilitazione nella zona dei Castelli Romani.

L'anziano si è spento ieri presso l'ospedale di Albano Laziale dove era stato trasferito dopo aver scoperto di essere positivo.

Ore di profondo cordoglio a Fondi che stava vivendo un momento di rinascita con sei giorni senza nuovi casi di covid-19.

Il nome del pensionato, ricoverato da tempo fuori provincia, non figurava nella lista dei 109 positivi, ci cui 67 ormai guariti.

Le esequie, a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm, si svolgeranno ancora in forma privata.

L'uomo, vedovo da tempo, lascia diversi familiari tra fratelli e nipoti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA