Il bollettino della Asl, nuovo picco: 77 casi in 16 comuni della provincia di Latina

Venerdì 6 Agosto 2021, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 15:29

Si registra un nuovo picco verso l'alto della curva del Covid in provincia di Latina: sono 77 i nuovi contagi accertati in 16 comuni pontini. I numeri più alti a Latina, dove i casi positivi sono stati 14, 12 invece quelli di Terracina. Altri nove casi sono a Formia, otto ad Aprilia, sette a Fondi, Sabaudia e Sezze, tre a Gaeta, due a Cisterna e Monte San Biagio, uno a Cori, Minturno, Norma, Ponza, San Felice e Sperlonga. Non si segnalano decessi mentre sono due i ricoveri in ospedale e cinque i pazienti guariti. Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale, il bollettino della Asl riporta 3.145 somministrazioni di vaccino.