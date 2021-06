Da zona rossa a Covid free, Roccagorga torna alla vita normale

Mercoledì 30 Giugno 2021, 10:34

«Dopo molti mesi lunghi e difficili, in cui tutta la comunità ha combattuto una battaglia difficile contro il Covid, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Nel momento in cui tutta la nostra nazione passa in zona bianca, il paese di Roccagorga diventa Covid-free, non ci sono più infatti persone con positività al Covid nel territorio comunale».

Lo afferma la sindaca di Roccagorga, Nancy Piccaro, dopo che il centro lepino ha vissuto anche un periodo di zona rossa

«Questo traguardo, pur riempendoci di gioia e di fiducia, non ci induce ad abbassare la guardia che deve restare sempre alta nel rischio oggettivo della diffusivita’ delle varianti. Abbiamo ancora vivo il ricordo della zona rossa che ci ha circondato e protetto, ma che ha creato anche tanti disagi alla popolazione, è ancora intenso il dolore per la perdita delle vittime del Covid alle quali va il nostro ricordo e di cui presto onoreremo la memoria».

Il paese prova a tornare alla normalità: il 3 luglio alle 17 ci sarà la riapertura del Centro sociale per anziani “ Lino Ferrarese” , mentre il mercato settimanale, spostato temporaneamente in un luogo più idoneo nel periodo della pandemia, tornerà nella piazza del centro storico.

«L’amministrazione sta lavorando a tutta una serie di eventi ed iniziative da mettere in campo per far sì che la vita nel nostro splendido borgo torni a scorrere secondo criteri di serenità e condivisione non trascurando mai la sicurezza sanitaria necessaria alla tutela della salute pubblica».