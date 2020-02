Coronavirus, Comune di Sezze: «Bus di ritorno da Venezia, verifichiamo precauzioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Sezze usa la pagina facebook e parla di "precauzioni coronavirus" riferendosi al rientro da Venezia di due pullman di cittadini, partiti alla volta del Veneto per seguire il carnevale e attesi stasera nel paese dei Monti Lepini.«Siamo a conoscenza dei due pullman di ritorno da Venezia; conosciamo la ditta di trasporto e sappiamo che sono partiti poc'anzi da Venezia e arriveranno a Sezze questa sera - scrivono intorno alle 15 - Non essendo riusciti a metterci in contatto con gli operatori del numero 1500 ci siamo rivolti direttamente al direttore generale Asl. Avremo a breve indicazioni. Nel frattempo abbiamo chiesto alla ditta di trasporti di farci elenco delle persone in viaggio».Non bastasse la psicosi in atto, ci si mette anche un Comune e basta leggere i commenti nel post dell'amministrazione per rendersi conto di come si stia montando un caso che al momento non esiste.