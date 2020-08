Coronavirus, altri due positivi in provincia. Controlli a Ponza per un focolaio in Umbria dopo una vacanza sull'isola

Due nuovi pazienti positivi in provincia di Latina secondo il bollettino della Asl. I casi sono stati registrati nei comuni di Latina e Santi Cosma e Damiano. A questi si aggiungono però altri pazienti positivi non residenti in provincia, presi in carico dalle rispettive Asl di appartenenza e per questo non conteggiati nel numero totale dei pazienti riportati nel bollettino. Il totale arriva a 659, con indice di prevalenza pari a 11,46. I pazienti guariti sono 540, gli attuali positivi 82 di cui 46 trattati in isolamento domiciliare. Fermi a 37 i deceduti.

Nelle ultime ore la Asl sta effettuando controlli e accertamenti sull'isola di Ponza. Un focolaio scoperto in Umbria sembra infatti legato a due persone - su quattro - tornate da una vacanza sull'isola pontina. Per il momento si stanno verificando i contatti nell'hotel dove hanno soggiornato, successivamente si allargherà il cosiddetto "contact tracing". Una situazione analoga si era verificata anche per Ventotene, dove sono stati fatti nei giorni scorsi sei tamponi dopo che al ritorno dall'isola due positivi si erano registrati a Napoli.

Vedi anche > I Carabinieri scelgono Ponza per gli auguri di buon Ferragosto



Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA