Controlli sulla filiera della pesca: sequestri, multe e a Ponza anche una denuncia

Operazione di controllo sulla filiera della pesca da parte del personale militare del Compartimento marittimo di Gaeta. Sono stati effettuati una serie di controlli lungo il litorale di giurisdizione nei comuni costieri del sud pontino e presso le isole ponziane, presso gli esercizi di ristorazione, le pescherie, i mercati ittici ed i punti di sbarco.Il personale ha eseguito oltre 80 controlli, a seguito dei quali sono state accertate una serie di violazioni da parte dei titolari di diverse pescherie ed operatori della Grande Distribuzione, che hanno portato ad elevare verbali per un importo di oltre 8000 euro, oltre il sequestro amministrativo dei prodotti ittici non tracciati per un totale di 30 chilogrammi.In particolare, presso un commerciante al dettaglio di prodotto ittico di Fondi è stata accertata la presenza di una partita di pescato non munito della documentazione amministrativa attestante la tracciabilità, con prodotto sequestrato e sanzioni per 4000 euro.I controlli effettuati presso gli operatori della Grande Distribuzione nel Comune di Formia hanno dato come esito il sequestro amministrativo di 20 chilogrammi di prodotto ittico scaduto e sanzioni per oltre 3000 euro.Nel corso delle attività di controllo, infine, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, hanno proceduto al sequestro penale di oltre 150 chilogrammi di prodotto ittico rinvenuto in cattivo stato di conservazione, deferendo alla competente Procura della Repubblica di Cassino il legale rappresentante della ditta di trasporto.