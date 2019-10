Contrasto del caporalato: i carabinieri riscontrano irregolarità in tre aziende di Pontinia, Sabaudia e Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma l’attività di contrasto del fenomeno criminale del caporalato da parte dei carabinieri. Negli ultimi giorni i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Latina, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina ed il Personale Ispettorato Territoriale del Lavoro del medesimo capoluogo, con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare e con l’ausilio dei comandi stazione di Pontinia e Sabaudia, hanno eseguito tre controlli presso aziende agricole ed attività commerciali situati nei territori di Pontinia, Sabaudia e Terracina. Durante i controlli presso un’azienda agricola sono stati trovati due lavoratori in nero non contrattualizzati su un totale di 8 braccianti agricoli impiegati. Sette sono indiani e uno italiano. L’attività economica è stata immediatamente sospesa. Presso un’attività commerciale sono stati sequestrati, all’interno di un magazzino, 200 chili di prodotti caseari in cattivo stato di conservazione. Inoltre, sempre nella stessa attività, è stata contestata una violazione riguardante la sicurezza sui luoghi di lavori. Nello specifico è stato accertato l’ostruzione di vie d’uscita d’emergenza per i lavoratori dipendenti. Presso un’altra azienda agricola è stata accertata la presenza di 19 lavoratori stranieri, tutti del Banglades, su cui sono in corso approfondimenti in materia giuslavorista. Contestate sanzioni amministrative per complessivi 9.400 euro circa. Sequestrati prodotti caseari per complessivi 3.500 euro circa.