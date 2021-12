Consiglio comunale sulle linee di mandato. Coletta al centrodestra: «Siate coerenti con il percorso fatto e rispettosi dei cittadini»

«Vi chiedo di essere coerenti con il percorso fatto finora e di essere rispettosi nei confronti dei cittadini». Con queste parole il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha chiuso il suo intervento di replica al dibattito sulle linee di mandato, in corso in queste ore in Consiglio comunale. È un appello al voto favorevole, rivolto soprattutto al centrodestra, a FdI, Lega e Latina nel cuore: Coletta ha ricordato che al suo invito al dialogo «la risposta di Fare Latina c’è stata e le sue proposte sono state inserite; la risposta di Forza Italia c’è stata e le sue proposte sono state inserite; ho ascoltato anche Fratelli d'Italia e la Lega e Latina nel cuore e queste proposte sono state inserite. E tutto questo perché in questo momento era importante la sinergia, e trovare punti programmatici convergenti, per favorire la governabilità».

Secondo il sindaco, «al di là delle critiche che possono essere fatte, non ho ascoltato proposte di visione differenti, la controproposta si è limitata alla tempistica e al cronoprogramma, ma non ho ascoltato cose diverse, siamo tutti d'accordo su Latina città universitaria, capitale della salute, città senza periferie, valorizzazione di Marina, turismo e cultura, centenario». Per questo, per Coletta, «un'astensione ci può anche stare, ma un voto contrario non starebbe nel percorso fatto, perché al tavolo ci siamo seduti, le proposte avanzate sono state accolte e adesso votare contro significa anche votare contro voi stessi».