«Diversità di vedute»: si dimette il presidente dell'Associazione commercianti di Latina

Walter Tomassi annuncia la sua uscita da Confcommercio: «Ritengo siano venuti meno i presupposti associativi e umani che fino a ieri mi hanno tenuto la guida della nostra compagine territoriale» dice. A far scattare la decisione posizioni differenti su decisioni riguardanti esigenze e priorità del territorio, di Latina e della provincia, «rispetto a paesi di dimensioni enormemente minori. Questo ha incrinato i rapporti con la struttura regionale - spiega ancora Tomassi - la quale ha deciso senza un confronto verbale, di commissariare la Ascom territoriale. Una decisione che Penalizza enormemente la categoria che si ritroverà rappresentata fino al 31 dicembre da una persona estranea dal territorio e che poco sa degli equilibri, esigenze e criticità e dei progetti avviati con l'amministrazione in un momento per giunta così difficile come questo dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus».

Tomassi si dice sereno: «Ho pochi rammarichi, il primo è quello di non essere riuscito a cambiare la storia che si ripete ormai da qualche decennio dato che i rappresentanti del nostro territorio sono poco considerati» spiega. L'Ascom sarà guidata da un commissario fino al 31 dicembre.

