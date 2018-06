Anche un commercialista nel mirino del clan Di Silvio

di Marco Cusumano

Il clan Di Silvio non prendeva di mira soltanto tossicodipendenti, commercianti e avvocati. Nel mirino della famiglia rom è finito anche un commercialista, responsabile di aver rifiutato di costituire una società per conto del clan. I fatti risalgono al gennaio 2017 quando Gianluca Di Silvio, Daniele Sicignano e Federico Arcieri si recano nello studio di un commercialista nel centro di Latina. I tre chiedono di avviare le pratiche per costituire una società con denominazione Giandan, riferibile a Gianluca Di Silvio e...