Come Robin Hood: aveva in casa una balestra con frecce e punte di ferro, denunciato 51enne

Deteneva illegalmente armi e munizioni. Un 51enne di Maenza, in provincia di Latina, è stato denunciato dai militari dell'Arma del luogo un 51enne, per i reati di detenzione abusiva di munizioni e omessa custodia di armi. L'uomo , infatti, è stato trovato in possesso, di 15 cartucce a palla non dichiarate e di una balestra, completa di 6 frecce e 15 punte in ferro di varia lunghezza. Nell'ambito del medesimo controllo è stata inoltre constatata al 51enne, la detenzione in luogo diverso da quello denunciato di due fucili da caccia. Le armi e le munizioni sono state sequestrate in attesa degli ulteriori accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA