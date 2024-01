Città in lutto per la scomparsa del geometra ed ex consigliere Roberto Pietricola

di Ranjitha Mancini 2 Minuti di Lettura Mercoledì 10 Gennaio 2024, 12:32







Si è spento ieri pomeriggio nella sua abitazione, all’età di 70 anni, Roberto Pietricola, noto geometra ed ex consigliere comunale di Terracina. Tra i primi a darne notizia, l’Associazione Geometri Professionisti, che ha voluto omaggiare il collega attraverso un toccante comunicato. «La sua improvvisa scomparsa ci ha lasciato sgomenti, increduli e con un immediato senso di vuoto professionale – si legge nel documento firmato dal neo-presidente Marco Veglianti – Ricorderemo sempre non solo il Roberto collega con le sue qualità professionali, ma anche la sua simpatia, il suo sarcasmo pungente, il suo saper essere combattivo sulle questioni lavorative, la sua correttezza e lealtà che ha sempre dimostrato con i propri colleghi». Roberto Pietricola, oltre all’attività di geometra, ha preso parte anche alla vita politica della sua città, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale nella giunta guidata da Stefano Nardi. Alle ultime elezioni è stato uno dei candidati della lista dell’attuale sindaco Francesco Giannetti, che ha voluto dedicargli un pensiero sul suo profilo Facebook. «Uno stimato ex consigliere comunale, ma per me prima di tutto un amico e un “compagno d’avventura” nella mia professione e anche nella politica – ha spiegato il primo cittadino - Oggi all’interno del Palazzo Comunale si respirava aria di profonda tristezza». Lo ricordano con affetto anche i suoi ex allievi delle giovanili di calcio, di cui Pietricola è stato allenatore. I funerali si terranno oggi alle 15,30 presso la Parrocchia dei Santi Damiano e Cosma di Terracina, occasione in cui i numerosi familiari, colleghi e amici potranno portargli l’ultimo saluto. © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Città in lutto per la scomparsa del geometra ed ex consigliere Roberto Pietricola