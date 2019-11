Cisterna, fiamme in un capannone industriale dismesso: si alza una densa colonna di fumo nero

Un incendio è divampato, oggi pomeriggio, in un capannone industriale dismesso a Cisterna

di Latina. Sul posto è intervenuta la squadra di vigili del fuoco del comando di Latina e quella del distaccamento di Aprilia. Il rogo, nella struttura che si trova in località Cerciabella, hanno sprigionato un denso fumo nero causato dalla combustione dei vari materiali in plastica che erano all'interno. Il personale del Nucleo investigativo antincendio territoriale provvederà ad effettuare gli accertamenti necessari per stabilire le cause dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA