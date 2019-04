Cinque case abusive con vista mare sequestrate dalla Finanza a Minturno: proprietari denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo sequestro in zone sottoposte ad alto valore ambientale e paesaggistico a Minturno. I militari del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia e del comando provinciale di Latina della Guardia di Finanza, nell’ambito di una più vasta operazione di monitoraggio e controllo del territorio avviata nel mese di febbraio ed ancora in corso, hanno verificato «violazioni perpetrate ai danni del paesaggio e dei beni ambientali tutelati nelle aree adiacenti al demanio marittimo».«A seguito di ricognizioni effettuate dai velivoli della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pratica di Mare - si legge in una nota - i militari della Sezione operativa navale di Gaeta e della compagnia della Guardia di Finanza di Formia, hanno siottoposto a sequestro cinque immobili abusivi per complessivi 290 mq. circa, lungo la fascia costiera del Comune di Minturno».Il terreno su cui insistevano gli immobili, in località Pantano Arenile a Minturno si trova all’interno della fascia di rispetto dei 300 metri dalla linea di battigia, e dunque «risulta sottoposto a vincoli paesaggistici, ambientali ed idrogeologici». Gli immobili oggetto di sequestro, erano in parte in fase di realizzazione e parte ultimati: questi ultimi erano destinati a case di villeggiatura estive trovandosi nelle vicinanze del mare. I finanzieri hanno deferito alla Procura di Cassino cinque persone di origini campane, responsabili delle violazioni alle normative sui vincoli, nonché alla normativa sull’edilizia, con l’ipotesi aggravante della lottizzazione abusiva.