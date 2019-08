Cinema e non solo: tutto pronto a Lenola per la XXI edizione di "Inventa un film"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto a Lenola per la XXI edizione di "Inventa un film" in programma da mercoledì 7 a domenica 11 agosto. L'evento è organizzato dall’Associazione culturale "Cinema e società", presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio, dell’amministrazione comunale, dello Sprar di Lenola, della XXII Comunità Montana e della Banca Popolare di Fondi .Per la sezione cortometraggi sono giunte alla segreteria del festival 2023 opere da 102 nazioni diverse. Per quanto riguarda la sezione lungometraggi “Oro invisibile” 140 opere di registi italiani, non adeguatamente distribuite nelle sale cinematografiche.Tra i giurati del festival: Enzo Porcelli, Salvatore De Mola, Simone Isola, Enrico Magrelli, Liliana Fiorelli, Angela Curri, Marta Bifano, Nico Bonomolo, Cirino Cristaldi, Flavia Toti Lombardozzi, Mario Nuzzo, Emanuela Panatta, Maurilio Mangano, Giuseppe Pestillo, Ornella Morsilli, Valeria Di Pace, Jorgelina Depetris, Salvatore Lizzio, Emanuela Volpe, Dina Tomezzoli, Ines Manca, Lucia Macale, Kristina Cepraga, Quintino Di Marco, Anna Rita Murano . Ogni serata saranno presenti in giuria almeno un produttore cinematografico e un casting director.Sia per il concorso degli autori italiani che degli autori esteri verranno premiati, come di consueto, i primi tre classificati, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”e il premio della Giuria Popolare.Per la sezione autori italiani verrà assegnato per il secondo anno consecutivo il Premio Migrantes Sprar Comune di Lenola, assegnato dai beneficiari Sprar, e per la prima volta il premio Cinemigrare , assegnato dall’organizzazione. Per la sezione animazione, la sezione scuola e la sezione videoclip verranno premiati i primi tre classificati. Verranno inoltre premiati i primi classificati delle sezioni Minidoc, Voci dal Territorio e Paese Mio.Per la sezione Lungometraggi Oro invisibile verranno premiati il primo classificato, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior documentario, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”e il premio del Pubblico.Durante il festival I si svolgerà per il quarto anno consecutivo sulla Pineta Mondragon, venerdì 9, la Giornata dell’Attore. Hanno garantito la loro presenza già diversi produttori, casting directors e registi oltre a numerosi attori.Prevista anche la terza edizione della Giornata del Libro, che si svolgerà domenica 11 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 sempre nella pineta Mondragon. Si svolgeranno, inoltre, anche le premiazioni del primo concorso letterario "Tre Colori", che ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 1000 opere.Domenica 11 nella serata che inizierà alle 21 all’Anfiteatro "Marino De Filippis" sono in programma le premiazioni. Il programma completo si può scaricare qui