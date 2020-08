© RIPRODUZIONE RISERVATA

La diminuzione delle presenze sul lungomare di Sabaudia la noti a occhio nudo. Gli ombrelloni sono molti meno e così anche i bagnanti. Rispetto al boom di giugno e di inizi luglio, periodi nei quali la situazione era divenuta quasi ingestibile per via del sovrannumero di presenze e per gli assembramenti che si creavano in alcune strutture balneari, in questi ultimi giorni le condizioni sono migliorate. Non si sa se il calo di accessi sia dovuto alla notizia della positività al covid di un bagnino che lavora presso Il gabbiano, in località Bufalara, a Sabaudia, che tanta eco ha avuto sulla stampa. La struttura balneare è stata ovviamente chiusa dai gestori ancor prima che arrivasse l'ordinanza del sindaco Giada Gervasi.Nella giornata di ieri nella zona erano presenti anche volontari dell'ANC di Sabaudia che hanno fornito informazioni ai bagnanti che chiedevano il motivo della chiusura. In piazza del Comune ha abbassato la saracinesca anche il bar L'incontro in quanto vi si era recato il bagnino risultato positivo. I proprietari hanno affidato il loro messaggio alla clientela a Facebook. «Alla luce di quanto emerso a seguito dell'indagine epidemiologica disposta dalla Asl di Latina a causa della conferma di positività al covid 19 di un bagnino operativo presso la zona della Bufalara, il bar L'incontro rimarrà chiuso per qualche giorno per consentire ad una ditta specializzata di eseguire la sanificazione dei locali a scopo precauzionale. La direzione ringrazia la clientela per la cortese attesa» si legge nel post. Il personale del locale è stato sottoposto a tampone. Dopo la sanificazione sarà riaperto.Ieri pomeriggio si è aggiunto l Lido Azzurro, per un altro bagnino positivo. C'erano ancora persone in spiaggia quando è stata data la notizia dalla Asl che ha notificato il provvedimento. «A partire dal pomeriggio di oggi 1 agosto si procederà alla temporanea chiusura delle nostre attività - hanno scritto sulla pagina Facebook - Durante la chiusura sarà eseguita, da una ditta specializzata, la sanificazione di tutti i locali a scopo precauzionale. Ci scusiamo per il disagio ma questo provvedimento è volto a tutelare con tutte le azioni possibili la sicurezza di tutti i clienti e del nostro personale. Torneremo operatvi tra qualche giorno».Insomma non un bel periodo per la città di Sabaudia che prima ha dovuto fare i conti con il focolaio degli indiani, poi con il bengalese infetto giunto in autobus da Roma ed ora si trova a fronteggiare questa nuova emergenza. Intanto il sindaco Gervasi ha emesso un'ordinanza con la quale vieta la vendita e l'acquisto di merce sulla spiaggia. Questo per contrastare la presenza di venditori ambulanti che sono numerosi e spesso non indossano nemmeno la mascherina.