​Chef di sushi a Latina, torna nelle Filippine in vacanza e muore con moglie e figli in un incidente col bus

Un volo di decine di metri, forse per un guasto ai freni, che non ha lasciato scampo a 18 viaggiatori che si trovavano a bordo di un autobus precipitato in un dirupo nelle Filippine centrali. Nella tragedia è stata sterminata un’intera famiglia residente a Latina: padre, madre, una figlia di 10 anni e un figlio di appena un anno.

L'incidente nelle Filippine

Lo spaventoso incidente è avvenuto in una zona di montagna, il mezzo privato è uscito di strada precipitando dal costone di un promontorio nel comune di Hamtic, nella provincia di Antique, a pochi chilometri da San Jose nella regione del Visayas Occidentale. A bordo c’erano quasi tutte persone della zona, tra cui una famiglia filippina rientrata da pochi giorni dall’Italia per passare le feste di Natale con i parenti nel paese d’origine.

Il terribile impatto non ha lasciato scampo a Jomarie Alcala (36 anni), alla moglie Fritzie Javellana (32 anni) e ai due figli, una bambina di 10 anni e un bimbo di appena un anno.

Un dolore enorme che ha colpito non solo i familiari e agli amici più stretti, ma anche la folta comunità di filippini che vive a Latina. La coppia era molto conosciuta e perfettamente integrata nel capoluogo pontino dove viveva ormai da anni. Jomarie Alcala lavorava come chef, specializzato nella preparazione del “sushi” e aveva lavorato in diversi ristoranti di Latina, tra i quali il giapponese al Palazzo di Vetro e un altro locale vicino al carcere in via Aspromonte. «Siamo distrutti da questa notizia drammatica - racconta un amico della famiglia - sappiamo che erano partiti per tornare nelle Filippine dove avrebbero passato le feste di Natale, come facevano ogni anno a dicembre per circa un mese, rientrando a Latina dopo Capodanno».

Il ritorno a casa per le feste

Quest’anno la coppia era tornata nel paese d’origine per passare le feste con i genitori di lui che vivono nelle Filippine, mentre la mamma di lei si era trasferita a Latina per stare vicina alla figlia e ai nipoti. Ora tutti i parenti e gli amici sono sconvolti dalla tragedia avvenuta in un tratto di strada considerata «a rischio di incidenti» come sottolineato da alcune fonti locali, in riferimento ad altri precedenti schianti avvenuti in quella zona.

«L’autobus è caduto da un punto elevato, ecco perché l’incidente ha provocato così tante vittime» ha commentato Roderick Train, responsabile dell’agenzia provinciale per la sicurezza, così come riportano fonti locali. Le informazioni arrivano con lentezza: gli ultimi dati parlano di 18 morti, 11 feriti di cui 7 in gravissime condizioni. Tra le vittime c’è anche l’autista che avrebbe perso il controllo del mezzo per un guasto ai freni. In rete circola anche un terribile video, registrato dalla telecamera interna dell’autobus, nel quale si vedono i passeggeri poco prima del ribaltamento del mezzo, poi precipitato nel dirupo. «L’autista suonava ripetutamente il clacson perché apparentemente aveva perso il controllo dell’autobus prima che precipitasse nel burrone», ha detto all’Associated Press Ronniel Pabustan, un soccorritore che ha avuto modo di parlare per qualche secondo con alcuni passeggeri feriti.