Caso sosptto di Coronavirus, donna arriva in clinica ad Aprilia viene trasferita allo Spallanzani

Nuovo caso sospetto di Coronavirus in provincia di Latina: si tratta di una donna di Pomezia, di origine polacca, che nella notte è stata portata al pronto soccorso della Clinica Città di Aprilia in ambulanza con sintomi influenzali e febbre: in via precauzionale è stata identificata come “caso sospetto di Coronavirus” e trasferita all’ospedale Spallanzani di Roma per gli accertamenti del caso. E’ stata sottoposta all’intervista del caso per capire i suoi spostamenti, ma non è stato ancora possibile sapere se sia stata o meno a Codogno.



“La situazione è monitorata, in città non c’è nessuna emergenza – ha detto il sindaco di Aprilia Antonio Terra – ricordo di evitare di recarsi al pronto soccorso se ci sono casi sospetti, ma invito a contattare il 112 o il 1500”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA