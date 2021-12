Girava con una balestra, denunciato dai carabinieri. Altre cinque segnalazioni

Uno andava in giro con una balestra e otto frecce con punta in acciaio, un altro armato di mazza da baseball, il terzo con due coltelli e gli altri per possesso di droga o guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Sono le sei denunce eseguite dal personale della compagnia carabinieri di Latina, nell'ambito dei controlli intensificati secondo le linee guida impartite dal comandante provinciale, colonnello Lorenzo D’Aloia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Latina, protezione per il giudice Cario dopo l'aggressione... LATINA Estorsioni in carcere a Latina, terzo arresto: in manette anche...

Un uomo di 32 anni si è mostrato particolarmente insofferente durante un controllo alla circolazione stradale e grazie alla perquisizione personale e veicolare, è stato trovato con a bordo una balestra completa di 8 frecce con punta in acciaio. Un altro, invece, è stato denunciato per il possesso di una mazza da baseball, con la quale ha provocato lesioni a due avventori di un bar del centro. Per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, invece, denunciate due persone per complessivi 40 grammi tra hashish e marijuana. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato invece denunciato in quanto, già sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Latina, è stato controllato in centro e trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 33 e 25 centimetri.

La maggiore presenza sul territorio, inoltre, ha portato a diversi risultati, oltre all’incremento dei controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono state identificate 135 persone e controllati 42 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni personali e veicolari e 2 perquisizioni domiciliari, controllati 8 esercizi pubblici. Sono state contestate 14 violazioni di norme al codice della strada, per la mancanza dei documenti di circolazione e di guida, guida senza patente o con patente revocata, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, ritirate 2 patente e 1 carta di circolazione. Gli ulteriori controlli alla circolazione stradale hanno permesso di deferire un uomo in quanto positivo ai test alcolemici e tossicologici eseguiti a seguito di un sinistro stradale.