Lunedì 8 Agosto 2022, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 17:21

TORRE DI MOSTO - Tentato omicidio e suicidio a Torre di Mosto. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto, in via Roma, nel centro del paese. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, Michele B., ex guardia giurata di 56 anni di origini pugliesi, ha tentato di uccidere la moglie, 50enne, colpendola con coltellate a gambe e braccia e poi si sarebbe tolto la vita usando la stessa arma. A dare l'allarme alcuni conoscenti che erano andati a trovare la coppia che non rispondeva al telefono.

La donna sarebbe stata colpita a bordo della sua auto mentre stava per giungere a casa - dove peraltro non convicvano più da alcuni mesi - e poi l'uomo si sarebbe rifugiato in garage per suicidarsi. La coppia lascia due figli di 26 e 29 anni.

Immediata la richiesta di intervento arrivata al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Stino di Livenza con il comandante Edoardo Barozzi, e i colleghi della Compagnia di Portogruaro.

Entrambi sono originari di Bari e arrivati a Torre di Mosto nel 2003.

Il marito morto suicida