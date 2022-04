Castel Madama, spara con una balestra al compagno della madre: cinquantenne in sala operatoria con un dardo infilzato nel rene

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato a Castel Madama. L'accusa è: tentato omicidio. Ha sparato oggi pomeriggio con una balestra al compagno della madre: un uomo italiano di 50 anni che ora è ricoverato al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono molto gravi: si trova in sala operatoria per l'estrazione del dardo che gli è arrivato dritto sul rene, trapassandolo in parte.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto PESCARA Cuoco ferito a colpi di pistola: terzo intervento. I medici:... IL FOCUS New York, infinita scia di attentati: dall'esplosione al... PESCARA Spara al cuoco per gli arrosticini, la freddezza del tassista... PESCARA Spari in piazza Salotto, l'aggressore fugge in taxi:...

La freccia scagliata dal ventottenne lo ha letteralmente infilzato. L'uomo si è accasciato per terra e ha cominciato a perdere molto sangue. Un tiro molto preciso, dunque. E anche un uso abituale dell'arma. Ad allertare i soccorsi è stata la compagna della vittima e madre dell'aggressore: è una cinquantenne sarda trasferitasi nel paese da pochi giorni insieme al figlio.

L'uomo è stato trasportato al Gemelli con un elicottero perché le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli e il ragazzo si trova nel carcere di Rebibbia.

L'aggressione si è verificata oggi pomeriggio in via delle Gorghe, a Castel Madama, un comune di settemila abitanti che sorge nella valle dell'Aniene, compreso nella città metropolitana di Roma e situato a est, poco dopo Tivoli. Non è chiaro il movente: i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e approfondendo i dissapori tra i due.