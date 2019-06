Carabinieri, al circolo cittadino di Latina la festa dell'Arma in provincia

Si svolgerà anche in provincia di Latina la festa dell'Arma dei Carabinieri. L'appuntamento è domani - mercoledì 5 giugno - con inizio alle 18 presso il Circolo Cittadino di Latina in Piazza del Popolo.



Il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Gabriele Vitagliano, ricordertà il 205° anniversario di fondazione dell’Arma.



Alla cerimonia parteciperanno i militari in servizio ed in congedo, i loro familiari e quelli dei Carabinieri caduti in servizio, nonché le autorità provinciali civili, militari e religiose. Nella circostanza verrà deposta una corona d’alloro al monumento “Il Carabiniere” in onore di tutti i caduti dell’Arma e consegnate ricompense ai militari del comando provinciale distintisi nel corso di operazioni di servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA