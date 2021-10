Cagnolina di 2 mesi abbandonata in strada: salvata dai carabinieri di Aprilia

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 11:19

Non si ferma l'abbandono di cani nella periferia di Aprilia. Ieri i carabinieri - dopo aver raccolto una segnalazione - hanno tratto in salvo una cucciola di 2 mesi lasciata al ciglio della strada tra via Genio Civile e via Serio, a Campo di Carne. La cagnolina (in foto) per fortuna sta bene, ma ha rischiato grosso considerata la scarsa sicurezza della via altamente percorsa dalle auto. La piccola è stata prelevata e affidata all'associazione Ricominciamo da Ciro. Ora aspetta una nuova famiglia che l'accoglienza con tanto amore.