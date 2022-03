Giovedì 24 Marzo 2022, 10:12

L'EVENTO

Anche Latina ospiterà uno dei caffè europei, nati con l'obiettivo di rilanciare un'idea diversa del vecchio continente. Il progetto si chiama Eureca - European Republican Cafés e la rete di caffè è sparsa in vari paesi dell'Unione, per discutere e promuovere la proposta di una futura Repubblica europea.

Ha aderito all'iniziativa l'Enoteca Bacco e Venere, alcivico 12 di via Giuliani a Latina, che questo pomeriggio alle 18 ospiterà l'incontro con la giornalista di Rai 3 Laura Cappon, coautrice del libro Patrick Zaki. Una storia egiziana edito da Feltrinelli, e con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, che insieme con Francesca Paci, parleranno di Europa e delle violazioni dei diritti umani in Egitto. Il libro ripercorre la storia dello studente egiziano iscritto a un master in Studi di genere all'Università di Bologna fermato all'aeroporto del Cairo, mentre sta tornando a casa e accusato di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di notizie false, propaganda per il terrorismo. Le prove sono dieci post su Facebook, ritenuti non autentici dai suoi avvocati, che inciterebbero alla rivolta. Patrick è rimasto in detenzione preventiva per 22 mesi ed è ancora in attesa di giudizio.

Il progetto promosso da EuropaNow! con diverse associazioni vuole offrire spazi di confronto aperto, dove i cittadini che vogliano approfondire l'integrazione, possano ritrovarsi. «Raccontare e parlare di Europa in un momento come questo è fondamentale» spiega Laura Cappon. Il progetto è ispirato dalle riflessioni del filosofo George Steiner, che indicava nei caffè uno dei luoghi simbolo che uniscono gli europei.

«Giorno dopo giorno, da Berlino a Amsterdam, da Firenze a Bruxelles a Parigi, la rete dei caffè europei inaugurata a Torino il 12 novembre 2021, si allarga - spiegano i promotori - per rispondere attivamente ai sentimenti di euroscetticismo e ai sovranismi e per immaginare una nuova Europa fondata sull'uguaglianza dei diritti».

Fra.Ba.

