Bracciante agricolo aggredito a Campoverde dal titolare dell'azienda: il video choc

E' stato mostrato nel corso di una conferenza stampa della Uila di Latina, il video dell'aggressione avvenuta lo scorso 5 settembre ai danni di un bracciante agricolo da parte del titolare dell'azienda. Un'aggressione violenta per una questione di soldi che ha portato il giovane indiano in ospedale. Subito è scattata la denuncia e il lavoratore è già stato ascoltato dagli inquirenti diverse volte per ricostruire esattamente cosa è accaduto quel giorno e se il rapporto di lavoro fosse regolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA