Continuava a picchiare la madre, giovane arrestato dai carabinieri ad Aprilia

Allontanarlo dalla casa familiare non era stato sufficiente, quindi è scattato l'arresto per un giovane di Aprilia che continava a picchiare la madre. Il ragazzo, 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri e condotto presso la casa circondariale di Latina.

La precedente misura, come accertato dalle attività svolte dall’Arma territoriale, non era più sufficiente a tutelare l’incolumità della vittima. Il giovane deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

