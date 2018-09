Botte a moglie e figlia minore, uomo arrestato dai carabinieri

Ha picchiato la moglie di 34 anni e la figlia di appena 9, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Un uomo

di 36 anni, originario del Marocco ma da tempo residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri a Roccasecca dei Volsci con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e “lesioni personali aggravate.



A chiedere aiuto alcuni vicini di casa, richiamati dalle grida provenienti dall'appartamento. L'episodio si è verificato ieri sera ma a quanto sembra l'uomo da tempo maltrattava moglie e figlia. Adesso è associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.



19 Settembre 2018



