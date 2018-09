Bomba d'acqua e tromba d'aria a Sabaudia: alberi abbattuti, danni agli stabilimenti balneari e alla duna

di Ebe Pierini

Intorno alle sei di questa mattina un violento temporale si è abbattuto su Sabaudia. Una vera e propria bomba d'acqua che è durata un'ora accompagnata da una tromba d'aria che ha provocato danni ad alcuni stabilimenti e alla duna.



Le zone più colpite sono quelle di Sacramento e Sant'Andrea. Protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando da ore per rimuovere gli alberi caduti. Mentre i titolari degli stabilimenti colpiti hanno dovuto recuperare lettini, sdraio e ombrelloni che la tromba d'aria ha portato con sé a decine di metri di distanza. La violenza della pioggia e del vento ha letteralmente scavato dei canion nella duna litoranea. Per fortuna non vi sono state persone ferite.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA