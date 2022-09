Beach tennis, a Terracina si chiude il torneo dedicato agli atleti della Federazione sport sordi

LATINA - Il beach tennis è uno degli sport da spiaggia più praticati durante l'estate. Sarà una domenica speciale per Terracina che ospita il torneo interamente dedicato agli specialisti della pallina depressurizzata iscritti alla Fssi, la Federazione sport sordi Italia: atleti speciali che, nonostante la problematica all'udito, riescono a dare spettacolo con la racchetta in carbonio. L'appuntamento per tutti è fissato presso lo stabilimento delle Rive di Traiano, sul lungomare di Terracina. «È la prima volta che un evento di questo tipo viene organizzato nel Lazio e siamo molto felici di poter utilizzare questa struttura che è molto apprezzata nel mondo sportivo e, in particolare, in quello del beach tennis - ha chiarito il vicepresidente Fssi Giuseppe Pignataro - finalmente possiamo giocarci anche grazie al supporto del presidente Cascarini e del Comune di Terracina. Siamo convinti che le partite avranno fatto divertire e appassionare il pubblico e sarà certamente un momento di crescita e di sana competizione sportiva per tutti gli atleti».

Gli specialisti del beach tennis si confrontano nel doppio maschile, in quello femminile e nel misto: la Federazione collabora con la società organizzatrice, l’Asd Fenice Sordi Palermo, e con l’Asd amici dello sport di Francesco Cascarini con la presenza del giudice di Federtennis. L’appuntamento, in tre giorni complessivi, ha coinvolto 40 atleti in rappresentanza di sette società sparse per tutto il territorio nazionale, un evento che va oltre lo sport e che regala a partecipanti e spettatori l’emozione di aver partecipato a qualcosa di realmente grande.