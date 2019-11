Basket Scauri, domani l'esordio dell'ala-pivot Dario Guadagnola nella sfida interna con il Bisceglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa raggiunta tra la società Silva Group Basket Scauri (serie B) ed il giocatore Dario Guadagnola, 31 anni, 200 cm, esperta ala-pivot già impegnata a Scafati (in A2), a Catanzaro ed a Venafro (in B). L’accordo tra le parti è stato siglato questa sera.Il cestista originario di Castellammare di Stabia (Napoli) ha militato, nella scorsa stagione, in C Gold con il Salerno e con il Sora e domani, alle ore 18, esordirà al Pala Borrelli nell’atteso match con la formazione pugliese dei Lions Bisceglie, davanti a due calorose tifoserie, gemellate da anni.La dirigenza biancazzurra è tornata, quindi, sul mercato per rimpiazzare la partenza dell’ala-pivot Lorenzo Tartamella (avvenuta una settimana fa) e per dare più consistenza al reparto dei lunghi, apparso finora meno rispondente alle esigenze del terzo campionato italiano.Il club scaurese sta vagliando anche altre proposte di innesto in squadra, pervenute negli ultimi giorni da vari procuratori sportivi. Il presidente Roberto Di Cola ha rivolto, questa sera, un appello ai supporter ed agli sportivi locali, invitandoli a sostenere la giovane squadra allenata da Andrea Masini.