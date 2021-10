Ballottaggio Cisterna, Mantini o Merolla? Alle 15 chiudono i seggi e inizia lo scrutinio/La diretta

Lunedì 18 Ottobre 2021, 10:45

Votazioni ancora in corso a Cisterna, dove alle 15 chiuderanno i seggi - come nel resto d'Italia - e inizierà lo spoglio che decreterà chi sarà il sindaco fra Valentino Mantini (centro-sinistra) e Antonello Merolla (centro-destra). I risultati saranno aggiornati in diretta su questa pagina.

Al primo turno Mantini ha ottenuto 6.788 voti e il 37,07%, Merolla 6.567 voti e il 35,87%

A Cisterna l'affluenza ieri alle 12 è stata l'11.76% contro il 16,40 del primo turno e alle 19 il 32,65 contro il 41,28 di due settimane fa; alle 23 il 39,96% (50,62 al primo turno).