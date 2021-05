Valentino Mantini candidato sindaco a Cisterna per Pd, M5s e civici

Valentino Mantini annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Cisterna.

«Uno dei miei primi obiettivi - dichiara - sarà fare di tutto per realizzare una Casa della Comunità, per dare a tutti i cittadini i servizi sanitari e assistenziali fondamentali. Ma accanto ai grandi progetti, Cisterna ha bisogno di attenzioni quotidiane: manutenzione, pulizia, servizi pubblici efficienti, sicurezza, cultura e transizione ecologica. Sono convinto che, insieme a tanti che hanno a cuore la nostra città, sia possibile riuscirci. Io mi candido per questo, per unire e guidare chi ha a cuore Cisterna».

Intorno a Valentino Mantini si sta formando una coalizione: «Storie diverse ma unite dalla convinzione che sia giunto il momento di cambiare e dare a Cisterna un’amministrazione di qualità - commenta il candidato - Hanno già dato la loro adesione al progetto il Partito Democratico, il gruppo civico che fa capo a Maria Innamorato e a Gerardo Melchionna, il Movimento Cinque Stelle, il Partito Socialista, alcune liste civiche e, nei prossimi giorni, la coalizione si allargherà a personalità di altre aree politiche».

