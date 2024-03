Il ballerino pontino nel talent di Maria De Filippi

LA STORIA

Ha festeggiato 23 anni nella scuola del talent show "Amici 23", proprio qualche giorno prima di essere ammesso al serale e indossare l'ambita maglia d'oro. Il ballerino gaetano Tiziano Coiro, in arte "Kumo" ha ricevuto una doppia sorpresa dai suoi compagni, che per l'occasione gli hanno organizzato una festa e dai genitori Giuseppe e Maria Luisa, titolari di un negozio a Formia, che gli hanno fatto recapitare un regalo. Dopo che si è commosso nel leggere la loro lettera, Tiziano ha scartato il regalo e aperto il sacchetto, in cui ha trovato diverse paia di calzini colorati.

Scherzando, ha poi detto ai compagni: «Mi criticate da sempre per i calzini» e prima di spegnere le candeline: «Con il mio compleanno ho sempre avuto un rapporto particolare, ho festeggiato solo quello dei 18». Kumo nel talent di Maria De Filippi è seguito dall'insegnante Emanuel Lo.

Fin da ragazzo si è avvicinato al mondo della danza e all'hip-hop e da tempo si è trasferito a Milano, dove lo scorso anno si è esibito al concerto di Elodie al Forum di Assago, è anche volato nel Qatar per l'apertura dei Mondiali di calcio. Ha mosso i primi passi nella scuola di danza Il Centro del Movimento Gaeta, sotto la guida della direttrice Rita Spinosa. «Ha iniziato a ballare fin da quando era piccolo, dopo qualche anno di nuoto ha seguito la sua vocazione, fin da quando era nella mia scuola (la Be Art, ndr) si vedeva che aveva talento. Sono contenta per lui, è una persona carismatica, se lo merita», sottolinea la formiana Barbara Alicandro. Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese sottolinea: «Siamo felicissimi che il nostro concittadino abbia raggiunto un altro importante traguardo grazie alla sua determinazione e alla grande passione per la danza».