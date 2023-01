Martedì 10 Gennaio 2023, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:22

Doveva essere una serata spensierata con le amichette, passeggiando in piazza, per poi pattinare sulla pista di ghiaccio allestita accanto all'albero di Natale. E invece quella serata si è trasformata in un incubo. Una ragazza di 13 anni stava pattinando tranquillamente quando, all'improvviso, è stata aggredita da un'altra giovanissima, poco più grande, che in quel momento si trovava sulla pista insieme a lei. L'episodio è avvenuto alcune sere fa, nel pieno delle feste natalizie, davanti a diversi testimoni, ma nessuno è intervenuto.

Secondo la denuncia, formalizzata alla Questura di Latina, la ragazzina di 13 anni è stata colpita alle spalle, senza nessun motivo, da una sconosciuta che l'ha prima spintonata, poi le ha tirato i capelli dandole anche degli schiaffi in faccia. Al culmine dell'aggressione la ragazzina è stata spinta verso la recinzione, urtando la testa contro la ringhiera in metallo.

Una violenza inaudita che si è consumata davanti ad alcuni testimoni che, a quanto pare, hanno ignorato l'episodio continuando a pattinare come se nulla fosse. La ragazza di 13 anni è rimasta sul ghiaccio dolorante, ma soprattutto sotto shock per un'aggressione tanto violenta quanto immotivata. Con lei c'era un'amichetta che ha chiesto aiuto, in pochi minuti è arrivato in piazza il padre della 13enne che ha soccorso la figlia chiedendo chiarimenti su quanto accaduto ai gestori dell'impianto. Il personale, secondo la denuncia, si è limitato a riferire di un litigio che ha coinvolto una ragazza che si è poi allontanata rapidamente intorno alle 21.30.

Il genitore della ragazza aggredita ha presentato una dettagliata denuncia contro ignoti alla Questura di Latina.

Le indagini sono in corso ma non sarà difficile risalire all'identità della responsabile dell'aggressione poiché alla polizia sono state consegnate anche le immagini estrapolate dai video girati con il telefonino dall'amica della vittima che in quel momento non pattinava e si trovava al bordo della pista. La ragazzina aveva in mano il cellulare per fare delle foto ricordo della serata e qualche video, mai avrebbe immaginato di assistere a un'aggressione così violenta.

Visionando quei filmati registrati sul suo telefono sono stati isolati i frame che ritraggono la ragazza responsabile dell'aggressione, la quale avrebbe detto di essere stata a sua volta spintonata e di aver ricevuto del ghiaccio addosso. Un dettaglio negato fermamente sia dalla 13enne aggredita che dalle amiche che erano presenti in quel momento. La giovane colpita alla testa è stata anche visitata al pronto soccorso dell'ospedale Goretti dove i medici hanno riscontrato uno stato d'ansia legato all'aggressione subita sulla pista di ghiaccio.