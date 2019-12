Babbo Natale in corsia, doni ai bambini ricoverati al "Goretti"

Doni di Natale a ripetizione per i bambini ricoverati in Pediatria all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Prima l'iniziativa degli studenti di scienze infermieristiche, poi quella del Rotaract, quindi della Top volley Cisterna, infine Babbo Natale che è arrivato "scortato" da Vigili del fuoco, Polizia di Stato e Protezione civile per la gioia dei piccoli malati e per strappare un sorriso alle mamme e ai papà in ospedale accanto ai loro figli.



L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Admi (Associazione dipendenti Ministero Interno), che come ogni anno realizza eventi benefici per le persone in difficoltà © RIPRODUZIONE RISERVATA