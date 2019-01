Fondi, bomba fa esplodere una Golf nella notte: paura in città per il forte boato

Attentato incendiario nella notte a Fondi. Ignoti, secondo la ricostruzione dei carabinieri della tenenza di Fondi, hanno lanciato una bomba carta sotto una Volkswagen Golf di colore blu che si trovava parcheggiata in via Olbia con il preciso intento di farla esplodere.



Pochi istanti e un boato pazzesco ha svegliato un intero quartiere nella zona residenziale compresa tra le Spinete e via Madonna delle Grazie. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e dei carabinieri di Fondi. I militari coordinati dal tenente Emilio Mauriello indagano su più fronti.

Il proprietario, un uomo di Fondi di 35 anni, non ha ancora sporto denuncia. In zona non ci sono telecamere e nessuno ha visto nulla prima della deflagrazione motivo per cui le indagini proseguono in salita. L'auto è stata sequestrata.