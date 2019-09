Auto contro moto, incidente al quartiere "Nicolosi": un ferito grave

Brutto incidente stradale questa sera a Latina, all'incrocio tra via Marchiafava e via Romagnoli, nel quartiere "Nicolosi". Nell'impatto tra una Lancia Y e una moto Bmw, un uomo è rimasto ferito in modo grave e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" da personale dell'Ares 118. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, il conducente proprio del motociclo.



La ricostruzione è affidata ai carabinieri, sembra che l'incidente sia dovuto a una mancata precedenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA