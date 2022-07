Audio porno inviato alla figlia dell'ex amante ed estorsione: donna arrestata a Fondi

Una donna di Fondi è finita ai domiciliari con le accuse di estorsione, stalking e diffusione di materiale pornografico a una minorenne. Un arresto eseguito mercoledì dagli agenti del Commissariato locale, che hanno avviato le indagini dopo la denuncia presentata da un 50enne.

Un concittadino con cui l'indagata, di 45 anni, avrebbe avuto una relazione extraconiugale, salvo poi ritrovarsi destinatario di richieste di denaro da decine di migliaia d'euro: secondo le ricostruzioni la donna minacciava che, se non avesse messo mano al portafogli, avrebbe reso pubblico quanto accaduto fra loro. Non solo. L'uomo sostiene di essere stato vittima di atti persecutori, e che tra le altre cose la 45enne abbia addirittura inviato alla figlia 16enne e alla moglie della presunta vittima un file audio dal contenuto pornografico.

Accuse rispedite al mittente in sede di interrogatorio di garanzia, avvenuto venerdì davanti al gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota. La 45enne, assistita dall'avvocato Luca Velletri, ha presentato una corposa documentazione e si è difesa sostenendo di essere in realtà lei la vera vittima di minacce e persecuzioni. Attesa, per le decisioni del giudice riguardo la misura restrittiva in essere.