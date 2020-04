I tatuatori mettono all'asta 53 disegni e raccolgono 7.570 euro per l'ospedale di Latina

Ultimo aggiornamento: 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una raccolta che va oltre ogni aspettativa: 7.570 euro a favore dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Merito di un gruppo diche ha organizzato un'asta benefica su Instagram.«Ognuno di noi ha realizzato un disegno - racconta- mettendolo all'asta sulla pagina Tatuatoriperlatina. Le offerte, con base d'asta di 50 euro e rilanci di 20, sono state effettuate semplicemente con un commento sotto alla foto dell'opera. L'asta è durata 48 ore e alla fine siamo arrivati alla cifra di 7.570 euro. La maggior parte delle persone già ha effettuato i bonifici. Abbiamo raggiunto quasi 900 followers ed è stato bello vedere che si sono divertiti tutti a partecipare per uno scopo benefico».L'iniziativa ha catalizzato l'interesse della città e, una volta finita l'emergenza Covid, il Comune ha dato la possibilità di utilizzare dei locali per realizzare una mostra con i lavori che poi saranno consegnati ai vincitori dell'asta, grazie anche al Mad diLe offerte più alte sono arrivate da gruppi: una scuola di ballo e un personal trainer con i suoi allievi che hanno offerto mille euro per una sola opera. La senatriceha acquistato 18 opere per un totale di 1.000 euro.«Vogliamo ancora ringraziare i partecipanti - conclude Patanegra - e tutti coloro che ci hanno supportato in questo gesto pieno di amore e orgoglio per il nostro territorio».