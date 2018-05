Assegnate all'Icot le borse di studio "Pasquali Lasagni", tutti i premiati

di Giovanni Del Giaccio

Quasi 5.500 borse di studio assegnate in 29 anni, per un totale di 2 milioni 535.000 euro. Sono i dati forniti nel corso dell'annuale cerimonia di consegna ai vincitori del premio "Marco Pasquali Lasagni", destinato a studenti meritevoli del gruppo Giomi che a Latina gestisce l'Icot, nato come centro specializzato in ortopedia ma nel corso degli anni diventato polispecialistico e sede - tra l'altro - di una parte della facoltà di Medicina del polo pontino della Sapienza«Non è la semplice promozione a scuola - ha detto il presidente del gruppo, Emmanuel Miraglia - quella è un dovere, ma il riconoscimento all’impegno di un anno e l’opportunità che vi diamo per fare sempre meglio nello studio e nella vita».Presenti all’incontro il sindaco di Latina, Damiano Coletta, la vicaria del prefetto, Vittoria Ciaramella, il questore Carmine Belfiore, il delegato della Sapienza Vincenzo Petrozza, il direttore dell’Icot Alessandro Boumis e l’amministratore delegato del gruppo Giomi, Massimo Miraglia.Le borse consegnate oggi sono state 166, mentre un riconoscimento è andato anche a 39 dipendenti che hanno raggiunto i 25 anni di anzianità aziendale e a 15 pensionati. I nomi si possono scaricare qui