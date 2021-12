Aprilia, assalto in nottata all'area di servizio "Blueline": tagliate le serrande, sfondate le vetrate del bar e asportate le slot machine

Aprilia, non lontano dal centro abitato di Ardea, questa notte intorno alle 2 in località Casa Lazzara, in via dei Rutuli, è scattato l'allarme intrusione presso l'area di servizio "Blueline" dove c'è un grosso distributore Q8 e un annesso bar tavola calda con sala giochi. In pochi minuti dall'allarme collegato alla centrale operativa della sicurezza la pattuglia delle guardie giurate della Eurovision era sul posto insieme alla gazzella del nucleo radiomobile carabinieri di Aprilia. Da un primo controllo si sono subito evidenziati grossi danni al bar, sono state spaccate le vetrate, tagliata e smontata la serranda dell'ingresso. I ladri sicuramente professionisti, attrezzati con arnesi da scasso e taglio e con un furgone, hanno asportato le slot-machine per intero portandole via con i soldi dentro. Per entrare il gruppetto di ladri hanno prima tagliato un pezzo di serranda per poi sfondare la vetrata di accesso alla struttura ed accedere dentro al bar, tutto in pochi minuti, sono al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza della struttura e del distributore di benzina. Foto Luciano Sciurba

