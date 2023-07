Artisti di strada e danza in piazza, "Notte rosa" nell'isola pedonale

Artisti di strada, spettacoli di danza, street food. Sarà questa la Notte Rosa in programma a Latina il prossimo giovedì 13 luglio, ed è il primo evento dell'amministrazione Celentano, organizzata in collaborazione con l'associazione ProLoco di Latina Centro e Lido. Non solo, anche i negozi potranno rimanere aperti fino alla mezzanotte per permettere a tutti di approfittare anche dei saldi estivi e l'adesione dei commercianti del centro storico è stata massiccia.

«Questo è solo il primo degli aventi che metteremo in campo ha detto l'assessore al Turismo del Comune di Latina Gianluca Di Cocco e abbiamo deciso di partire dal cuore della città, il centro storico, per dare la possibilità a tutti di partecipare. Per gli altri eventi ci sposteremo al mare, tra Capoportiere e Foce Verde in modo da animare anche questa parte importantissima della nostra città».

Tante le collaborazioni avviate: «Oltre a quella con i commercianti del centro che per noi sono fondamentali per la buona riuscita dell'iniziativa di giovedì, abbiamo coinvolto anche per esempio la Latina Film Commission, altra realtà di promozione ormai attiva da tanti anni, con un evento che porterà a Latina attori di un certo calibro in occasione di una manifestazione sul cinema, di cui però non voglio anticipare di più». Non solo: «Grande importanza la volgiamo dare ai più giovani perché sono loro il nostro futuro e abbiamo pensato a una serie di iniziative, tra cui, per esempio, una serata danzante ma con le cuffie. E' un'esperienza molto suggestiva che sta avendo molto successo in tutto il mondo», spiega Di Cocco. Per giovedì sono previsti spettacoli itineranti da parte di artisti di strada e performance di danza tra corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia e viale Uberto I. In piazza del Popolo sosteranno i mezzi dello street food. Nella stessa area saranno presenti un punto informazioni della Pro Loco e una postazione di Radio Immagine per la diretta live. Non solo il divertimento però: «E' un evento che volgiamo dedicare a tutte le donne con un doppio scopo, sia dare un segnale di vicinanza alle donne a 360 gradi e poi per mantenere alta l'attenzione contro la violenza», spiega l'assessore che ci tiene a sottolineare: «Tutti gli eventi sono gratuiti perché è importante dare la possibilità a tutti di partecipare, senza escludere nessuno. Sarà l'occasione per creare momenti di cultura e divertimento, ma anche economia».