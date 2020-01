Furto e armi, revocata la misura alternativa: 35enne rinchiuso in carcere

I carabinieri hanno eseguito un ordine carcerazione nei confronti di un 35enne di Sabaudia, già sottoposto alla misura alternativa di affidamento in prova ai servizi sociali per il reato di estorsione commesso nell’anno 2017. L'uomo era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.



La misura cautelare è scaturita dalle reiterate violazioni penali commesse dall'uomo e accertate dai militari, tra le quali furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di armi. Da qui l'ordinanza di custodia in carcere, l'uomo è stato trasferito in via Aspromonte a Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA