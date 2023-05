Aprilia senza acqua, guasto alla centrale di Carano

Manca l'acqua in tutta Aprilia ad eccezione delle frazioni di Campoverde e Campo di Carne. L'abbassamento della pressione idrica, dovuto ad un guasto elettrico improvviso alla centrale di Carano Giannottola, continuerà fino a questa sera. Stamattina l'acqua manca un po' dappertutto, da Toscanini ad Aprilia Nord. Sui social sono apparse le proteste dei cittadini per la ripetitività dei guasti. Troppi, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. La società Acqualatina fa sapere che i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.