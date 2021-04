"Farememoria", gli studenti ricostruiscono in radio la storia della città

Si chiama "Farememoria" ed è il programma radiofonico realizzato dagli studenti del liceo "Meucci" di Aprilia che a partire da domenica 25 aprile, e nella settimana a seguire, andrà in onda su radio Studio 93.

Si tratta di originali per la radio, frutto dell’azione didattica promossa dal laboratorio "Farememoria radio days" del Liceo con il direttore dell’emittente apriliana, Mario de Vita. Da circa tre anni, infatti, godendo del sostegno della dirigente scolastica Laura De Angelis il Liceo Meucci si impegna in un’operazione di recupero e conservazione delle memorie apriliane allo scopo di rinforzare il senso di appartenenza comunitario degli alunni e l’educazione alla cittadinanza attiva».

Nel corso dell’attuale anno scolastico, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid, l’azione didattica ha preferito insistere sulla specificità della comunicazione radiofonica. Nel corso dell’anno Radio Studio 93, con Mario de Vita e Maurizio Borbone, ha condotto incontri formativi rivolti agli studenti del liceo, dedicati alla storia della radio italiana, ai caratteri specifici del mezzo di comunicazione, al racconto della storia della radio nel territorio fino a fornire elementi di base sul montaggio audio.

Tra gli argomenti trattati nel corso dell’anno, c’è la figura della giovane Anna Ridolfi, che dal gennaio al marzo 1944, nel pieno della battaglia di Aprilia, tenne un diario personale che, miracolosamente, è attualmente consultabile.

Di questo, e non solo, parlano i programmi realizzati dagli studenti che domenica 25 aprile, in occasione del “compleanno” della Città di Aprilia alle 12 e da lunedì 26 aprile, ogni sera alle 22,10 verranno mandati in onda.

