Aprilia, due autobus distrutti dalle fiamme nel deposito di Tesei

Due autobus sono andati distrutti in un incendio, la notte scorsa, ad Aprilia. Era circa mezzanotte e mezza, quando il rogo è divampato all'interno del deposito della Tesei bus, sulla Nettunense. La ditta gestisce il trasporto pubblico locale nella cittadina del nord pontino e i due mezzi erano due scuolabus. Non sono note, al momento, le cause dell'incendio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Aprilia.

