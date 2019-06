Andrea Rondoni libero della Top Volley Latina. Gigi Goldner: "Lo abbiamo riportato a casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un “ritorno a casa”, lo definisce in un certo senso Gigi Goldner uno dei dirigenti storici della Top Volley Latina, Già perché Andrea Rondoni è stato ingaggiato dalla società sportiva per affiancare nel ruolo di libero Domenico Cavaccini.Andrea Rondoni, 20 anni, un metro e 90 è figlio di Roberto, uno dei padri della pallavolo pontina, giocatore prima, allenatore e dirigente poi della società che da Cori è arrivata a Latina passando per Sabaudia. In coppia con Santilli portò Latina in serie A1. Ecco perché l’arrivo di Andrea alla corte di coach Lorenzo Tubertini, non potrà non toccare la sensibilità di quanti, dirigenti, tifosi e appassionati, hanno lavorato e apprezzato il ruolo di Roberto prematuramente scomparso nel 2012.“Possiamo dire che Andrea è cresciuto con noi. Sotto lo sguardo attento di Roberto ha fatto i suoi primi passi e poi si è costruito una sua strada nel mondo della vita e dello sport - ha commentato Gigi Goldner - Ora che si è presentata l’opportunità di riportare, in un certo senso, Andrea a casa lo abbiamo fatto e questo ci rende orgogliosi. Adesso sta a lui confermare quello che di buono ha fatto finora e a lavorare per crescere e farsi apprezzare in un campionato difficile come la Superlega”.“Sono felicissimo, carico e molto emozionato per questo ingaggio e per me sarà un vero onore vestire la maglia della Top Volley, che poi è da sempre la mia squadra del cuore - ha assicurato Andrea - Sono pronto a lavorare molto, a sudare in palestra e seguire i consigli del coach per cercare di migliorarmi e crescere sempre”.Andrea ha iniziato a giocare giovanissimo con le giovanili del Velletri, per passare poi alla D, alla B (Hydra Latina) per approdare in A2 con il Club Italia. Nella scorsa stagione era in forza al Velletri in serie C e contemporaneamente alll’Under 20 della Top.“A inizio carriera ho giocato come schiacciatore - ha detto Andrea - ma poi ho capito che quello di libero è il ruolo che meglio si adatta alle mie caratteristiche. E sono davvero onorato di vestire la maglia della Top Volley”.Coach Lorenzo Tubertini ha fiducia nel nuovo arrivato: “Rondoni va a completare il reparto nel ruolo di secondo libero. Parliamo di un giocatore che non è alle prime esperienze di alto livello, avendo già militato nel Club Italia. Ha quindi una interessante base di lavoro per poterci lavorare sopra e portarlo al livello di questo campionato - chiarisce il coach della Top Volley Latina - Ha militato nella nostra Under 20 e abbiamo deciso di inserirlo perché riteniamo che abbia qualità tecniche e fisiche per poter dare il suo contributo alla causa”.